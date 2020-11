Qualifié in extremis pour le Masters londonien après avoir atteint la finale à Sofia, avec son coéquipier Jurgen Melzer, Édouard Roger-Vasselin est revenu pour le quotidien L’Équipe sur son état de forme avant de débuter le tournoi des maîtres.

« À Roland, j’avais pris rendez-vous avec des chirurgiens parce que je pensais très sérieusement à me faire opérer de la hanche. J’en avais marre de boiter. Je me disais, je fais Roland parce que c’est Roland. Et après, parce que ça commence à devenir vraiment compliqué, je me fais opérer fin novembre, je rate les trois premiers mois de 2021 et je repars en pleine forme. C’était l’idée. On s’était dit qu’on se revoyait un peu plus tard. Et là, comme je me sens un peu mieux, mieux qu’à Roland, le truc est reporté. Mais encore hier (vendredi), j’étais au téléphone avec les chirurgiens. Je leur disais : « Qu’est-ce que je fais ? Je me qualifie pour le Masters et j’ai une jambe en mousse… » Au moins dans la bulle, j’ai le temps qu’il faut pour en prendre soin. L’opération, si c’est pour la faire, c’est pour rejouer. Certains chirurgiens sont optimistes, d’autres plus prudents. Et au vu des conditions sanitaires, ils m’ont dit qu’il y avait d’autres patients plus importants à prendre à charge que moi. J’ai discuté avec Andy Murray, avec Bob Bryan (qui ont été opérés de la hanche), j’ai pris leur avis. On verra », a déclaré le Français de 36 ans qui compte bien revenir sur les courts après cette opération.