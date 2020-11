L’un des entraîneurs de Rafael Nadal avec Carlos Moya, Francis Roig, s’est exprimé pour la Cadena Cope, à quelques heures des débuts de son poulain face à Andrey Rublev. Il a également donné ses deux favoris, à commencer par le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

« Le Masters est un tournoi très prestigieux que Rafa n’a jamais pu gagner. Il est important d’arriver ici mais sans être obsédé par cela. Depuis de nombreuses années, Rafa est arrivé ici très fatigué et avec peu de fraîcheur. En 2020, les choses ont changé et il arrive un peu plus reposé. Il vient de gagner Roland Garros et a remporté quatre matchs à Paris-Bercy. Il faut venir avec la mentalité qu’on peut très bien jouer, mais cela ne garantit pas de gagner une compétition de cette ampleur, a déclaré Roig qui voit Djokovic comme le joueur à battre. Djokovic est le grand favori pour le Masters. Après lui, Medvedev est peut-être celui qui a le plus de chances ».