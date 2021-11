Invité à s’ex­primer pour la RTS sur le Masters de Turin qui débu­tera ce dimanche, Marc Rosset n’a pas été tendre avec cette nouvelle édition et certains de ses parti­ci­pants. Le cham­pion olym­pique de Barcelone 1992 s’est notam­ment montré parti­cu­liè­re­ment dur avec le petit nouveau, le Norvégien Casper Ruud.

« Il y a de nouveaux visages, et c’est vrai que cela pour­rait être sympa, mais si l’on excepte la demie de Hurkacz à Wimbledon, ces 2 joueurs n’ont pas brillé en Grand Chelem. Vous l’avez vu, vous, Ruud, dans les Majeurs (ndlr : seule­ment un 8e de finale à l’Open d’Australie)? Le grand public veut voir des Nadal, des Federer, des Murray, des Stan. Pas des mecs qui ont gagné leurs places en enle­vant des tour­nois ATP 250. On est loin de la compé­ti­tion géniale et passion­nante qui s’était jouée à Londres ces dernières années. Pour être franc, je n’ai pas le souvenir d’un Masters au plateau aussi faible ! Souvenez‐vous de l’époque : il pouvait y avoir Lendl, Edberg, Cash, Becker, Connors… Puis Sampras, Agassi, Becker, Edberg, Courier », a d’abord lancé Marc avant de rajouter une belle couche…

« Se quali­fier avec des titres dans des ATP 250, sans avoir flambé dans des épreuves du Grand Chelem et/ou des Masters 1000, c’est vrai­ment maigri­chon. Même Rublev, par exemple, n’a pas été trans­cen­dant dans les Majeurs. Il est donc diffi­cile de s’emballer avec cette cuvée, sachant qu’à l’époque où Berdych était régu­liè­re­ment présent au Masters, tout le monde lui tombait dessus, alors qu’il était souvent en quarts de finale des GC, voire mieux. Et le reste du plateau « envoyait du lourd ». Là, on vit une époque de transition… »