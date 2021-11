Andrey Rublev a subi la loi de Novak Djokovic, pour sa première oppo­si­tion face à lui. En confé­rence de presse, le Russe a souligné la diffi­culté d’ap­pri­voiser pour la première fois les grands joueurs. Il s’est rappelé de ses deux premières confron­ta­tions contre Rafael Nadal et Andy Murray, en 2017. Il s’était fait marcher dessus. Et fina­le­ment, il reste sur une victoire contre ces deux joueurs. Même si, certes, ils n’ont plus le même niveau qu’il y a quatre ans. Rublev reste positif.

« Il y avait encore beau­coup d’émo­tions. Je pouvais le sentir pendant les rallyes, parce qu’on aurait dit que tout allait bien, que je joue de bons rallyes, mais soudain, je faisais des erreurs inha­bi­tuelles, faciles dans des posi­tions où norma­le­ment je joue bien, où je frappe fort. J’étais un peu trop pressé aujourd’hui. Mais c’est normal. Je dois passer cette expé­rience. Je suis passé par là contre Nadal et Murray, la première fois que je les ai affrontés, et ça prend toujours du temps de s’ha­bi­tuer. Je pense que c’est bien que ça arrive main­te­nant, avant des matchs plus impor­tants car j’ai encore une chance d’être dans le tournoi. Donc main­te­nant il est temps de tirer une leçon de ce et de donner le meilleur de moi‐même pour le prochain match », a déclaré Andrey Rublev, qui jouera sa quali­fi­ca­tion contre Casper Ruud vendredi.