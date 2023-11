Le duel 100% russe entre Daniil Medvedev et Andrey Rublev devient un clas­sique du circuit. Et il tourne souvent à l’avan­tage du premier cité, qui mène désor­mais 7–2 dans ses face‐à‐face avec son ami après leur premier match de poule du Masters 2023 lundi soir à Turin.

Moins frustré par la qualité de défense de son compa­triote, Rublev ressent néan­moins une amélioration.

« Je dirais que plus je joue contre lui, mieux je me sens parce que je commence à m’ha­bi­tuer, à me sentir de mieux en mieux et à devenir moins fou par rapport à nos premiers matchs. Je dirais que plus je joue contre lui, plus cela devient normal pour moi d’avoir toujours une balle de plus à jouer. Et pour­tant, c’était assez facile pour lui ce lundi », a déclaré le 5e mondial.