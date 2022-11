Particulièrement mécon­tent de sa pres­ta­tion en confé­rence de presse, quelques minutes après sa lourde défaite face à Novak Djokovic sur le Masters ce mercredi et deux jours après s’être offert Daniil Medvedev après un duel acharné, Andrey Rublev a utilisé des mots forts pour quali­fier son atti­tude très néga­tive lors du deuxième set.

« Visiblement, je n’ai pas pu récu­pérer suffi­sam­ment mora­le­ment pour m’ac­cro­cher durant tout le match. Jusqu’à la fin du premier set, c’était suffi­sant, puis j’ai tota­le­ment explosé. Encore une fois, je ne veux pas blâmer le fait ne pas avoir eu le temps de récu­pérer, car cela dépend de moi. En fait, peu importe si j’ai récu­péré ou non, j’aurai pu me comporter norma­le­ment. Peut‐être que je n’étais pas aussi concentré que face à Daniil (Medvedev). À cause de cela, j’étais en colère contre moi‐même et après le premier set, tout est sorti. Une concen­tra­tion correcte était suffi­sante pour la durée d’un set aujourd’hui (mercredi), puis je suis sorti du match. En fait, il n’y a pas eu de deuxième set. »