Andrey Rublev accuse le coup après sa défaite face à Casper Ruud sur le Masters de Turin. Désormais éliminé du tournoi des maîtres, le joueur russe s’est présenté en confé­rence de presse avec une mine déconfite.

« Maintenant, c’est vrai­ment dur. Je n’ai pas grand chose à dire. C’est dur. Mais j’es­père pouvoir m’en remettre rapi­dem­ment et apprendre de ce match pour me donner une chance de m’amé­liorer la prochaine fois », a lancé le 5e joueur mondial qui est égale­ment revenu sur le tour­nant du match lors­qu’il avait le break en poche dans le deuxième set.

« Je pense que sur le moment je me suis tendu, ce qui est assez normal. Casper a bien joué et je n’ai pas fait un seul premier service. Ensuite, parce que j’étais tendu, je ne servais plus très bien. Il a retourné avec un coup droit très agressif plusieurs fois et je ne pouvais rien faire. Quand j’ai perdu mon service, j’étais un peu déprimé parce que je sentais que je contrô­lais le match, que je contrô­lais tout. Puis il a fallu tout recom­mencer. Ensuite, j’ai un peu baissé menta­le­ment pendant deux jeux, et j’ai recom­mencé à bien jouer. Le troi­sième set était juste malchanceux. »