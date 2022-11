Et si Andrey Rublev était enfin en train d’ap­prendre à gérer ses émotions en match ?

Malmené pendant une bonne partie de son duel face à Stefanos Tsitsipas ce vendredi soir, le Russe est parvenu, grâce à sa patience et son opiniâ­treté, à s’im­poser en trois manches avec une atti­tude presque impec­cable. Et forcé­ment, il était fier de lui en confé­rence de presse.

« Ce dont je suis le plus fier, c’est la façon dont j’ai continué à me battre et à me dire que peu importe à quel point mon adver­saire jouait bien, je devais conti­nuer à me battre car une oppor­tu­nité allait se présenter à moi. Je suis très heureux d’avoir trouvé mon tennis et d’avoir été capable de renverser la situation. »