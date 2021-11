Loin d’être convain­quant sur indoor où il a perdu d’en­trée à Paris et à Moscou, Andrey Rublev aborde les ATP Finals de Turin sans se mettre de pres­sion. En confé­rence de presse, le Russe est apparu serein : « Je n’ai rien à perdre après tout, je vais jouer calme­ment. Quand on joue contre les meilleurs joueurs du monde, il faut tout donner. Je ne suis pas favori de mon groupe (il est avec Casper Ruud, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ndlr), mais cela peut consti­tuer un avantage. »

Andrey Rublev entrera en lice ce lundi face à Stefanos Tsitsipas.