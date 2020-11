A l’US Open, Andrey Rublev avait regardé joué Rafael Nadal. La sanction avait été terrible avec une défaite en trois manches en quart de finale. Hier, le scénario n’était pas identique mais on sentait quand même beaucoup d’appréhension, de timidité et de nervosité du côté du russe.

Nervosité qui s’est d’ailleurs symbolisée avec un jet de raquette lorsqu’il se fit breaker pour la première fois. En conférence de presse après cette défaite assez sèche, le Russe avait conscience qu’il n’avait pas donné le meilleur de lui même : « Je n’avais affronté Rafa qu’une seule fois avant, et j’ai joué un seul match de ma carrière contre Roger Federer. Après cette défaite, il est clair que la solution est de les affronter plus souvent. Je n’ai pas suffisamment d’expérience. Après, il est certain que plus je jouerai contre eux, plus je vais m’améliorer » a déclaré le Russe.