Le Russe qui a quand même fait une double faute sur sa balle de match a plutôt voulu positiver que se plaindre d’autant qu’il a une explication très simple pour expliquer cette erreur : « Dans ce genre de match, c’est évident que c’est douloureux de faire une double faute à ce moment précis. Mais j’ai envie de dire peu importe la manière, que ce soit cela ou un point gagnant de l’adversaire. Au final, le match continue. Mais pour être vraiment précis sur ce moment du match, je dois avouer que le point à 5 partout a été très éprouvant. Cela a littéralement coupé mon souffle. Je n’ai pas pu respirer pendant un moment. Les 25 secondes n’ont pas été suffisantes pour que je récupère lorsque je devais servir. J’aurai du prendre plus de temps même si j’avais écopé d’un warning pour violation du temps. C’est une bonne leçon, la prochaine fois, je pense que j’oserai prendre le risque. On apprend toujours de ses erreurs et je suis encore en apprentissage »