Andrey Rublev continue d’apprendre.

Opposé pour la première fois de sa carrière à Novak Djokovic en poule du Masters de Turin, le Russe a reçu une bonne petite leçon de tennis et de gestion des émotions. Suite à cette défaite, Andrey s’est montré très lucide sur sa pres­ta­tion en confé­rence de presse.

« Bien sûr, à ce niveau, je pense que tout est une ques­tion de mental, du moins à mon avis. Parce que tout le monde sait comment frapper un revers, un coup droit, un service ou un retour. Donc c’est seule­ment une ques­tion de mental. Aujourd’hui, bien sûr, c’était ma première rencontre face à lui, et j’étais un peu trop pressé, un peu trop réfléchi, parce qu’à chaque fois je me disais : ‘ok, main­te­nant j’ai une chance d’at­ta­quer, j’ai une chance de mener le point’, et vous commencez à penser par rapport aux deux, trois prochains coups, et à la fin vous tu n’as même pas réussi celui‐là. Normalement, tu frappes juste et tu ne cogites pas comme ça. »