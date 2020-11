Après le duel épique entre Rafael Nadal et Dominic Thiem, il va être très compliqué de placer la barre plus haut pour Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas. Tous les deux battus pour leur premier match sur ce Masters londonien, le perdant de ce duel sera quasiment certain d’être éliminé de la compétition.

Tenant du titre, Stefanos Tsitsipas n’était finalement pas très loin de surprendre Dominic Thiem, mais ce dernier avait une revanche à prendre sur la finale de l’édition 2019. Apparu en belle forme malgré une légère blessure qu’il traîne depuis Roland Garros, le Grec devra se montrer plus tranchant dans les moments clés pour glaner une première victoire sur ces ATP Finals.

Du côté du Russe, il aura tout, ou presque, à améliorer par rapport à son premier match face à Nadal. Trop tendu et s’énervant à la moindre petite occasion, il lui faudra garder ses nerfs s’il ne veut pas connaître à nouveau la défaite d’autant que son adversaire du jour l’avait sèchement éliminé de Roland Garros le 7 octobre dernier. Ce sera une autre surface, certes, mais l’impact psychologique face à un joueur peut parfois être minimisé.

Chez notre partenaire Unibet, Tsitsipas est donné légèrement favori (1.80) face à un Rublev qui sera lui aussi en quête de rachat (2.00). Un match pas facile à pronostiquer mais l’expérience du tenant du titre et son récent succès parisien face au Russe devraient lui permettre de prendre le dessus.