Assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial suite à sa victoire contre Holger Rune dimanche, Novak Djokovic a reçu un trophée ce lundi à Turin, dès le deuxième jour des ATP Finals.

Sur Twitter, il a été féli­cité par le jeune danois. « Mec, tu es irréel et tu nous fais travailler encore plus dur. Félicitations », a écrit Rune, qui a égale­ment exprimé son désac­cord avec le Serbe sur une décla­ra­tion pour­tant flat­teuse de ce dernier.

Man, you are unreal 😄 you make us work even harder 🚀 congratulations