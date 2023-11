Ce dimanche (21h) à l’oc­ca­sion de leur premier match de poule dans ce Masters 2023, Holger Rune et Novak Djokovic vont s’af­fronter pour la cinquième fois, un peu plus d’une semaine après la victoire du Serbe en quarts de finale à Bercy. Ils sont pour le moment à égalité (2−2) dans leurs face‐à‐face. Le jeune danois sait donc à quoi s’attendre.

« On ne peut pas espérer qu’il soit dans un mauvais jour parce que c’est un gars qui perd quatre ou cinq matches par an. La seule chose à faire est de faire de son mieux et d’être concentré à tout moment, afin d’être prêt à profiter de toutes les oppor­tu­nités qui se présentent », a expliqué à l’ATP le joueur désor­mais entraîné par Boris Becker, coach de Nole entre 2014 et 2016.