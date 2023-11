Interrogé en confé­rence de presse sur l’at­ti­tude de son nouvel entraî­neur, Boris Becker, souvent debout durant ses matchs, Holger Rune a d’abord fait une petite plai­san­terie avant de répondre plus sérieusement.

« C’est peut‐être pour faire circuler le sang dans les jambes, vous savez (sourire).

Non, non, je pense simple­ment que lors­qu’il veut me coacher, il se lève. Il peut exprimer davan­tage sa façon de me coacher. Je pense que c’est pour ça. Je ne lui ai pas demandé pour­quoi il faisait ça. Quand je travaillais avec Patrick (Mouratoglou), il le faisait aussi souvent. Je pense que c’est juste une ques­tion de carac­tère. Mais, oui, j’aime la façon dont ma box se comporte. C’est cool d’avoir lui, Lapo (Becherini, son prépa­ra­teur physique, ndlr), Mike (James, son analyste perfor­mance, ndlr) et ma mère ici avec moi », a déclaré le Danois qui va jouer un match très impor­tant ce jeudi soir contre Jannik Sinner pour tenter de se quali­fier en demi‐finales du Masters.