Une pluie de critiques s’est abattue sur Stefanos Tsitsipas suite à son abandon après seule­ment trois jeux contre Holger Rune. Certains fans et obser­va­teurs reprochent en effet au Grec, touché au dos ces derniers jours, d’avoir fait preuve d’égoïsme en ne lais­sant pas sa place au rempla­çant, Hubert Hurkacz.

Rune en personne a décidé de soutenir son « collègue » du circuit. « Nous ne sommes pas dans le corps de Stefanos. Nous ne pouvons donc pas commenter ce qu’il aurait dû faire. Nous sommes ici pour nous battre et gagner. Personne dans le top 8 n’est un lâcheur, et nous essaie­rons jusqu’au bout. Si nous ne pensions unique­ment de manière ration­nelle, nous n’en serions pas là aujourd’hui », a écrit le jeune danois, vain­queur du match le plus rentable de l’his­toire.

Vi er ikke i Stefanos krop. Så vi kan ikke udtale os om, hvad han burde have gjort. Vi er her for at kæmpe og vinde. Ingen her i top 8 er quit­tere og vi prøver til det sidste. Hvis vi kun tænkte ratio­nelt var vi ikke, hvor vi står i dag — Holger Rune (@holgerrune2003) November 14, 2023

A noter que Djokovic n’af­fron­tera pas Tsitsipas jeudi mais bel et bien Hurkacz, le Grec ayant mis fin à sa saison.