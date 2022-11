Greg Rusedski, consul­tant pour Amazon Prime lors de cette édition 2022 du Masters, a dit tout haut ce que beau­coup pensent tout bas.

Alors que Carlos Alcaraz est venu ce mercredi soir sur le court du Pala Alpitour de Turin rece­voir de la main du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, le trophée du numéro un mondial en fin de saison, l’an­cien 4e joueur mondial a expliqué que c’est Novak Djokovic qui aurait dû être à la place du jeune prodige espagnol.

« Nous avons couronné le nouveau numéro un mondial avec Carlos Alcaraz mais Djokovic ressem­blait au vrai numéro un », a lancé le fina­liste de l’US Open 1997.

Si Carlos Alcaraz n’a certes pas volé cette récom­pense après son année excep­tion­nelle et son premier titre du Grand Chelem décroché à l’US Open, il faut bien recon­naître que la saison tron­quée du Serbe (absent à l’Open d’Australie et l’US Open et privé de ses 2000 points à Wimbledon) laisse un petit goût amer dans la bouche.