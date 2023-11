Greg Rusedski, ex‐4e mondial et consul­tant pour Prime Video pendant le Masters, a dressé un constat très alar­mant au sujet de Stefanos Tsitsipas après la défaite de ce dernier contre Jannik Sinner dimanche à Turin.

« Vous regardez les deux joueurs : Sinner s’est amélioré à vue d’œil, Tsitsipas a régressé. Le revers n’est pas très bon. Sinner sait exac­te­ment ce qu’il doit faire pour battre cet homme et c’était un match à sens unique. Je pense que sur les six premiers mois de l’année, Tsitsipas a été brillant. En Australie, il a joué l’un des meilleurs tennis de sa vie. Mark Philippoussis revient dans l’équipe, il gagne à Los Cabos.Et puis tout d’un coup, cette rela­tion s’est rompue, il n’y a plus eu la commu­ni­ca­tion néces­saire et il n’est plus le joueur qu’il était. Son slice en revers s’est dégradé, il ne progresse pas sur son deuxième service. Je suis désolé, il n’est plus le joueur qu’il était au début de la saison. Et s’il ne fait pas ces progrès au début de 2024, il ne sera pas dans le top 10 pour commencer l’année – il sera éliminé tôt en Australie. »

Diminué en raison d’un problème au dos, le Grec va tenter de rebondir contre Holger Rune mardi.