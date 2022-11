Casper est toujours dans la mesure. Ce compor­te­ment peut d’ailleurs laisser penser que quelques fois le Norvégien manque d’am­bi­tion et qu’il est un peu trop respec­tueux des cham­pions qui l’en­tourent. D’ailleurs, cela s’est encore vérifié face à Nadal en poule dans un match qui comp­tait pour du beurre.

Avant d’aller affronter Djokovic ce dimanche en finale, Casper a encore choisi de jouer la carte de l’hu­mi­lité : « En ce qui concerne le clas­se­ment, je suis peut‐être devant lui, mais je me sens quand même comme un outsider. Il a remporté ce tournoi cinq fois et je les ai tous vus à la télé­vi­sion et j’ai aussi pu constater le niveau de tennis qu’il avait proposé. »