Déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters et même assuré de terminer à la première place du groupe vert, Casper Ruud va aborder son match face à Rafael Nadal ce jeudi sans aucune pres­sion, si ce n’est celle de battre pour la première fois son idole de toujours. L’Espagnol, offi­ciel­le­ment éliminé et qui va affronter le Norvégien à plusieurs reprises dans les semaines à venir lors d’une série de matchs exhi­bi­tions en Amérique du Sud, voudra sans aucun doute repartir de Turin avec au moins un succès.

« Je vais essayer de gagner. Je pense que l’on ne sait jamais si l’on va rejouer contre ces grands gars, ils vieillissent, comme nous le savons. Je sais que je jouerai encore cinq fois contre Rafa au cours des prochaines semaines dans des matchs exhi­bi­tions, mais dans un match offi­ciel, c’est diffé­rent. C’est son dernier match de la saison et il va faire de son mieux pour essayer de le gagner. Et moi, je vais faire de mon mieux pour battre mon idole. C’est amusant quand vos idoles deviennent vos rivaux et concur­rents, cela signifie que vous avez bien travaillé. Je me sens privi­légié d’être en posi­tion de jouer contre lui. Bien sûr, je ferai de mon mieux. Je vais essayer d’ap­prendre de ce que je n’ai pas pu faire la dernière fois, essayer de terminer le groupe en gagnant trois fois sur trois. Ce serait la situa­tion rêvée. »