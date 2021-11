Casper Ruud est l’in­vité surprise du dernier carré. Il affron­tera à 14H le Russe Daniil Medvedev, le tenant du titre.

Ce sera seule­ment la 3ème fois que les deux cham­pions s’af­fron­te­ront. Le Russe mène 2 à 0.

Le Norvégien sait qu’il va devoir bien analyser le jeu de Daniil pour parvenir à espérer l’emporter : « J’ai appris oui les fameux gestes qu’il peut faire sur un court. C’est son style, il faut toujours s’at­tendre à des choses un peu folles avec lui. C’est déjà arrivé par le passé. Ce n’est pas une surprise. J’espère surtout que le public sera derrière moi. Je vais juste me contenter de courir encore et encore jusqu’à que cela ne soit plus possible » a commenté le Norvégien.