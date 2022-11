Alors qu’on pensait Andrey Rublev libéré après sa victoire face à Stefanos Tsitsipas en « finale » du groupe rouge, il a tota­le­ment explosé en vol ce samedi soir face au toujours aussi solide Casper Ruud.

Fidèle à lui‐même et à son niveau de jeu depuis le début de la saison, le Norvégien s’est certes montré extrê­me­ment régu­lier et combattif mais n’a pas eu à forcer son talent pour se quali­fier pour sa septième finale de l’année (!) et sa première sur le tournoi des maîtres.

Il n’y aura donc pas eu match dans cette deuxième demi‐finale du Masters où le Norvégien s’est tran­quille­ment imposé, 6–2, 6–4, en un peu plus d’une heure de jeu.

ON TOP FORM 🔥@CasperRuud98 defeats Rublev and will face Djokovic in his first #NittoATPFinals final ! pic.twitter.com/lVrGUGFPLc — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2022

Il retrou­vera, ce dimanche en finale, un Novak Djokovic fatigué mais en mission sur cette fin de saison et qui cher­chera en plus à égaler Roger Federer et ses six trophées sur le Masters.