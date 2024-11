En confé­rence de presse après sa lourde défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters, Casper Ruud s’est exprimé sur les compa­rai­sons entre l’ac­tuel numéro 1 mondial et Novak Djokovic.

« Djokovic et Sinner jouent un tennis diffé­rent. Je pense qu’à la télé­vi­sion, ils ont l’air de jouer de la même façon. Mais Jannik frappe la balle plus fort que Novak. Il ne vous laisse pas respirer. Avec Novak, on peut jouer des rallyes. Je ne vais pas dire que c’est plus facile de jouer Novak parce que c’est le meilleur de l’his­toire. Au moins, avec Novak, on peut jouer plus de rallyes et ne pas être terrifié à l’idée que Novak envoie une bombe le long de la ligne, par exemple. Je n’aime pas néces­sai­re­ment comparer les joueurs parce que chacun a son propre style. Pour moi, on ne se rend pas compte de la rapi­dité de Jannik si on ne le regarde pas jouer en direct et si on n’est pas dans le stade. J’ai eu l’oc­ca­sion de m’en­traîner avec lui ici avant le tournoi. Il m’a égale­ment mis une raclée là‐bas. D’une certaine manière, je savais ce qui m’attendait. »