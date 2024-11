Invaincu depuis le début du tournoi, Alexander Zverev était assuré de terminer premier du groupe Newcombe suite à sa victoire plus tôt dans la journée face à Carlos Alcaraz, lui éliminé.

La deuxième place se jouait donc ce vendredi soir entre Casper Ruud et Andrey Rublev. Ce dernier devait obli­ga­toi­re­ment s’im­poser en deux sets pour espérer se quali­fier dans le dernier carré.

Mais l’af­faire aura été vite réglée par Ruud. 44 minutes exac­te­ment, le temps pour le Norvégien, plus solide et appliqué, de remporter le premier set 6–4.

La bataille se pour­sui­vait tout de même, malgré un enjeu moindre (des points ATP et de l’argent restant à la clef). Plus relâché, Rublev recol­lait et dans le troi­sième set, Ruud, toujours aussi sérieux, repre­nait vite le dessus pour s’im­poser en 1h45 de jeu 6–4, 5–7, 6–2.

Alors qu’il n’avait plus battu de top 10 depuis avril dernier avant le Masters, et qu’il restait sur 9 défaites lors des 11 derniers matchs avant se rendre à Turin, Casper Ruud se qualifie pour la troi­sième fois (en trois parti­ci­pa­tions) dans le dernier carré du Masters après 2021 (demies) et 2022 (finale). Il défiera le numéro 1 mondial Jannik Sinner samedi pour une place en finale.