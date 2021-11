Pour sa première parti­ci­pa­tion au tournoi des maîtres, Casper Ruud s’est qualifié pour le dernier carré après un match plus que tendu où son adver­saire, Andrey Rublev, a eu toutes ses chances.

Comme face à Cameron Norrie lors de son deuxième match de poule, Casper Ruud a bien du mal à rentrer dans son match et encaisse un cinglant 6 jeux à 2 en 35 minutes. D’abord très calme et concentré, Rublev enchaîne et break dès le troi­sième jeu du deuxième set. Puis, débreaké dans la foulée, il balance une première fois sa raquette au sol, donnant au passage un indice déter­mi­nant à son adver­saire sur son niveau de stress.

Et si le Norvégien doit sauver deux nouvelles de break d’af­filée, il parvient, grâce un à jeu de retour parfai­te­ment négocié et à la fébri­lité du Russe en deuxième balle, à remporter cette deuxième manche.

En face, le 5e joueur mondial est clai­re­ment dans le doute ce qui ne l’empêche pas comme lors des deux manches précé­dentes de breaker le premier. Mais Casper n’a pas remporté cinq trophées cette saison et n’est pas classé 8e joueur mondial par hasard. Il reprend son bien dans la foulée et le scénario du deuxième set semble se répéter sauf que cette fois‐ci, c’est le jeu décisif qui servira de couperet.

Et après un scénario assez fou où Ruud a d’abord eu le mini break avant que Rublev ne revienne à sa hauteur grâce à une bande gagnante extrè­me­ment chan­ceuse, Casper peut fina­le­ment lever les bras au ciel et savourer une nouvelle victoire acquise après avoir perdu le premier set : 2–6, 7–6, 7–6(5), après 2h35 de jeu.

Pour une place en finale, le solide norvé­gien affron­tera le 2e joueur mondial Daniil Medvedev.