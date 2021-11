C’est fait ! Après la victoire étri­quée de Casper Ruud sur Andrey Rublev ce vendredi, les demi‐finale du Masters de Turin sont désor­mais connues. Et à part la présence surprise du Norvégien dans ce dernier carré, la logique a été parfai­te­ment respectée étant donné que les trois premiers mondiaux dont au rendez‐vous.

Si l’on ne connaît pas encore le programme de la journée de samedi, on sait déjà que l’af­fiche entre Novak Djokovic (n°1) et Alexander Zverev (n°3) promet des étin­celles d’au­tant que les deux hommes nous en ont déjà mis plein des les yeux en Australie, à Tokyo et plus récem­ment à New‐York.

Tenant du titre sur ce tournoi des maîtres, Daniil Medvedev (n°2) défiera donc un Casper Ruud (n°8) qui n’aura abso­lu­ment rien à perdre même si la surface rapide ne sera clai­re­ment pas à son avan­tage face à un joueur aussi létal que le Russe dans ces conditions.

Rendez‐vous ce samedi !