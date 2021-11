Après sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev, Casper Ruud serait bien reparti immé­dia­te­ment au travail. Le Norvégien a forcé­ment réalisé un joli tournoi en attei­gnant le dernier carré. Mais il a perdu en deux sets contre Novak Djokovic et Medvedev donc, sans donner l’im­pres­sion de pouvoir les gagner.

« J’ai joué contre le numéro 1 et le numéro 2 cette semaine et ils m’ont battu confor­ta­ble­ment. Cela me donne envie de me venger d’eux et de devenir un meilleur joueur pour l’année prochaine et au‐delà. J’ai du travail pour me mesurer mesurer aux meilleurs », a lâché Ruud, qui compte bien revenir plus fort en 2022.