Casper Ruud a eu chaud ce mercredi soir face au rempla­çant Cameron Norrie. Mené 6 jeux à 1 après seule­ment 30 minutes, le Norvégien s’est ensuite appliqué à bien gérer ses jeux de services sur une surface très rapide tandis que son adver­saire commen­çait à faire de plus en plus de fautes. Une tactique payante.

« Je pense que j’ai mieux joué dans le deuxième et le troi­sième set, car je n’ai pas fait autant de fautes directes, et je servais aussi beau­coup mieux. Le service m’a beau­coup aidé aujourd’hui. Sur cette surface, quand c’est si rapide, c’est un coup très impor­tant. Probablement que le coup le plus impor­tant sur ce tournoi. C’est très impor­tant d’avoir un bon service, parce que vous obtenez beau­coup de points gratuits. C’était la clé aujourd’hui. Le match a vrai­ment tourné après quelques points qui sont allés dans mon sens à 4–3 dans le deuxième set. Cameron a peut‐être fait quelques fautes directes qui m’ont aidé à faire le break. C’est un point ou deux qui peuvent faire basculer un match. Je suis très heureux que cela soit allé dans mon sens. »