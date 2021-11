Grâce à sa victoire face à Giron, Casper Rudd a gagné sa place pour le Masters de Turin.

Cette quali­fi­ca­tion vient couronner une saison plus que bien remplie avec pour l’ins­tant 5 titres et un bilan de 53 victoires et 14 défaites.

A Turin, il pour­rait jouer le rôle d’out­sider car il n’a pas l’air fatigué ni nerveu­se­ment, ni physiquement.

Ce vendredi, le Norvégien passe déjà un vrai test en vue de l’Italie. Il affronte Alexandre Zverev.

Pour l’ins­tant, ils se sont joués une fois et l’Allemand avait donné une leçon. Sacha s’était imposé à Cincinnati cet été en deux manches : 6–1, 6–3.