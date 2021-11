Depuis que le Masters a commencé, on s’en­nuie ferme sauf lors du duel intense entre Zverev et Medvedev. Si effec­ti­ve­ment Nole a le droit de dérouler, Huber Hurkacz a démontré de vraies limites et le sort s’est acharné sur Matteo qui état chaud pour enflammer la salle alors que dans le même temps Stefanos s’était aligné blessé, triste et moribond.

Bref, on a pas beau­coup parlé de tennis depuis dimanche.

Heureusement, ce vendredi on aura le droit à un inédit 1⁄ 4 de finale puisque le vain­queur du match décisif sera qualifié pour les demi‐finales.

Si Rublev part favori, Casper Rudd au fond du trou à un moment a démontré des vraies ressources face à Cameron Norrie.

Seul hic, le Norvégien a joué quatre fois le Russe dont notam­ment deux fois cette année et il n’a pas pesé lourd.

Mené dans les duels 4 à 0, Casper va devoir donc trouver la solution.

Pour Rublev qui ne s’at­ten­dait pas à jouer sa place dans le dernier carré face à Ruud, l’oc­ca­sion est unique et c’st peut‐être cela qui va le tendre.…

Autre info, le match a été programmé à 14 heures, le numéro 1 mondial va donc clôturer la session des poules dans la nuit turi­noise et en prime time sur la Raï, logique…