Evidement le match entre la star locale et le Norvégien a été programme en soirée. Comme d’ha­bi­tude les fans vont faire beau­coup de bruit et Casper risque de passer un moment diffi­cile. Mais Ruud a décidé de prendre du recul et de ne pas aborder ce duel avec stress.

« Jannik a été le meilleur joueur du monde cette année. Il a mérité sa place de numéro 1 mondial en fin d’année. Cette semaine, il a égale­ment joué un tennis impec­cable. Il n’a pas perdu un seul set. Si je veux avoir une chance contre lui demain, je sais que je dois jouer mon meilleur tennis, proba­ble­ment l’un de mes meilleurs tennis des dernières semaines, des derniers mois, voire de l’année. Ce sera proba­ble­ment le match le plus diffi­cile que je jouerai cette année. Mais c’est un défi amusant. Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’oc­ca­sion de jouer contre le numéro 1 mondial. La dernière finale que j’ai jouée contre un numéro 1 mondial, c’était contre Novak à Monte‐Carlo et j’ai pu la gagner. Au moins, j’ai un peu d’ex­pé­rience et de bonnes sensa­tions depuis le début de l’année. Je sais que tout peut arriver. Mais je serai l’out­sider et je ferai de mon mieux »