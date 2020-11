Diego Schwartzman est en mission à Paris. Tête de série numéro 6 et en bonne position pour se qualifier pour le Masters de Londres (du 15 au 22 novembre), l’Argentin doit affronter Richard Gasquet au deuxième tour. En concurrence avec Matteo Berrettini mais aussi David Goffin et Pablo Carreno Busta, même si ces deux derniers sont plus loin au classement, « El peque » ne veut pas s’affoler et sait ce qu’il doit faire.

« Il est clair que mon nouvel objectif est d’arriver à Londres. C’était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer il y a quelques mois, mais pour le moment, c’est la seule chose que j’ai en tête. Ce serait très spécial d’être à Londres. En début d’année, mon objectif principal était d’être dans le top 10, surtout après avoir très bien commencé la saison. Puis je me suis blessé, la pandémie est arrivée et à la reprise je n’ai pas obtenu de bons résultats. Le retour sur terre battue à Rome m’a aidé à jouer de mieux en mieux et à bien faire dans les grands tournois ».