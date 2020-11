Diego Schwartzman va découvrir pour la première fois de sa carrière les ATP Finals. Lors du media day, il a regretté d’être au sein d’un groupe composé de joueurs jouant très bien en salle avec Novak Djokovic, Alexander Zverev et Daniil Medvedev. Cependant, il a repéré un point positif tout en revenant sur le fait d’affronter le numéro 1 mondial.

« La bonne chose est qu’ici la piste est un peu plus lente qu’à Paris, et j’aime mieux ça, mais contre Nole il faut jouer à 100 %, la tactique n’a pas tellement d’importance. Et il faut bien sur espérer qu’il ne joue pas son meilleur tennis pour avoir des chances de l’emporter. Le premier match sera de toute facon difficile pour tout le monde », a déclaré l’Argentin qui affrontera « Nole » ce lundi en début d’après-midi.