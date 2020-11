3 défaites et quelques satisfactions, Diego Schwartzman, l’invité surprise a quand même vécu une semaine instructive même s’il a été plus que spectateur qu’acteur. Sa qualification méritée pose aussi le débat d’un Masters qui se joue sur dur et en indoor ce qui n’a pas toujours été le cas. Malgré sa performance mitigée cette semaine à Londres, Diego veut garder le meilleur : « Être dans ce tournoi, jouer contre ces joueurs, c’est quelque chose qui signifie beaucoup pour moi. Je sens et je sais que je mérite d’être ici, avec les meilleurs du monde mais cette semaine m’a permis de prendre conscience que je dois continuer à m’améliorer. Sinon, affronter ces joueurs de tennis à l’avenir, ce sera très difficile pour moi. Mon corps me dit aussi que je dois progresser. Si je veux revenir ici, je dois mieux jouer tout simplement »