Pour la toute première fois de sa carrière, Diego Schwartzman va disputer le fameux tournoi des maîtres (du 15 au 22 novembre), réunissant le temps d’une semaine les huit meilleurs joueurs de l’année. Interrogé par des médias argentins sur ses sensations avant de défier les Nadal, Djokovic, Thiem, Medvedev, Zverev, Tsitsipas et Rublev, « El Peque » met de côté l’Espagnol et le Serbe pour une bonne raison et espère jouer ceux contre qui il pense avoir la meilleure chance dans des conditions indoor.

« Je dois être à 100 %. Si je ne suis pas à ce niveau, il est très difficile de rivaliser avec eux. Cela doit être une combinaison de beaucoup de choses. Au fur et à mesure que le match se complique, ce 100 % ne peut pas toujours être réel, mais vous devez absolument continuer de bien jouer, c’est ce qui m’est déjà arrivé contre Zverev ou contre Thiem. Djokovic et Nadal, je le mets un peu à part. Contre ces deux-là, il faut jouer à 100 % tout le match, car dès que vous baissez un peu la garde, ils trouvent le chemin de la victoire », a déclaré le natif de Buenos Aires qui a déjà affronté à 15 reprises les deux « monstres » pour une seule petite victoire face à l’Espagnol.