En conférence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters ce samedi, Ben Shelton a été interrogé sur sa position dans la hiérarchie du tennis mondial. Et l’Américain, 4e mondial, n’a surtout pas voulu oublier Alexander Zverev.
Q. Félicitations pour toute cette année. En 2024 et 2025, tous les tournois du Grand Chelem ont été remportés par Sinner et Alcaraz. Tout le monde disait qu’ils étaient les deux meilleurs joueurs, qu’il y avait un écart considérable entre eux et les autres. Pensez‐vous maintenant, après ce que nous avons vu aujourd’hui, que l’on puisse vous considérer comme le troisième homme, ou au même niveau que Zverev peut‐être, ou à quelle distance de ce niveau vous situez‐vous ?
BEN SHELTON : Quand tu as dit « troisième homme », je me suis dit un instant : ‘Tu as oublié que Zverev a remporté deux tournois du Grand Chelem cette année ?’ (souriant) Mais non, comme je l’ai déjà dit, je pense que les médias veulent toujours une histoire, un « troisième homme » ou savoir qui va se démarquer. Pour ma part, je me concentre uniquement sur mon niveau. J’ai de grands objectifs, des rêves, des aspirations, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir avec mon équipe pour avancer dans la bonne direction et donner le meilleur de moi‐même et de nous‐mêmes. C’est là que réside toute mon attention.
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 18:11