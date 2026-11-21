En confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters ce samedi, Ben Shelton a été inter­rogé sur sa posi­tion dans la hiérar­chie du tennis mondial. Et l’Américain, 4e mondial, n’a surtout pas voulu oublier Alexander Zverev.

Q. Félicitations pour toute cette année. En 2024 et 2025, tous les tour­nois du Grand Chelem ont été remportés par Sinner et Alcaraz. Tout le monde disait qu’ils étaient les deux meilleurs joueurs, qu’il y avait un écart consi­dé­rable entre eux et les autres. Pensez‐vous main­te­nant, après ce que nous avons vu aujourd’hui, que l’on puisse vous consi­dérer comme le troi­sième homme, ou au même niveau que Zverev peut‐être, ou à quelle distance de ce niveau vous situez‐vous ?

BEN SHELTON : Quand tu as dit « troi­sième homme », je me suis dit un instant : ‘Tu as oublié que Zverev a remporté deux tour­nois du Grand Chelem cette année ?’ (souriant) Mais non, comme je l’ai déjà dit, je pense que les médias veulent toujours une histoire, un « troi­sième homme » ou savoir qui va se démar­quer. Pour ma part, je me concentre unique­ment sur mon niveau. J’ai de grands objec­tifs, des rêves, des aspi­ra­tions, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir avec mon équipe pour avancer dans la bonne direc­tion et donner le meilleur de moi‐même et de nous‐mêmes. C’est là que réside toute mon attention.