Tombeur d’Arthur Fils lors du premier match, Ben Shelton s’est ensuite incliné contre Alexander Zverev (6−2, 7–6).

Désormais mené 0–7 dans ses face‐à‐face avec l’actuel numéro 1 mondial, l’Américain n’a pas cherché d’excuse et reconnu la supé­rio­rité de l’Allemand.

« Ce fut un match diffi­cile. J’aurais aimé pouvoir montrer un meilleur niveau. C’est toujours compliqué de jouer contre Sascha à cause de son service, de ses retours et de la puis­sance avec laquelle il frappe la balle. Ce qui m’a déçu, c’est mon jeu en fond de court, mais il faut lui rendre hommage pour la façon dont il a joué. Il y a encore beau­coup de choses sur lesquelles je dois conti­nuer à travailler. »