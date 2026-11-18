Tombeur d’Arthur Fils lors du premier match, Ben Shelton s’est ensuite incliné contre Alexander Zverev (6−2, 7–6).
Désormais mené 0–7 dans ses face‐à‐face avec l’actuel numéro 1 mondial, l’Américain n’a pas cherché d’excuse et reconnu la supériorité de l’Allemand.
« Ce fut un match difficile. J’aurais aimé pouvoir montrer un meilleur niveau. C’est toujours compliqué de jouer contre Sascha à cause de son service, de ses retours et de la puissance avec laquelle il frappe la balle. Ce qui m’a déçu, c’est mon jeu en fond de court, mais il faut lui rendre hommage pour la façon dont il a joué. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois continuer à travailler. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.