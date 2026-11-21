Après l’US Open et le Rolex Paris Masters, Ben Shelton croisera à nouveau la route de Carlos Alcaraz, cette fois‐ci dans le dernier carré des ATP Finals.
Dans un entretien accordé à El Mundo, le quatrième joueur mondial a évoqué ses impressions sur cette troisième confrontation de l’année avec le septuple champion en Grand Chelem.
« Je l’ai battu une fois et il m’a battu quatre fois. Il en faut donc encore un peu plus pour parler de rivalité. J’ai énormément de respect pour lui. J’adore les matchs que nous disputons car c’est le joueur le plus spectaculaire du circuit et, contre lui, les points sont vraiment passionnants. Ce sera fantastique de jouer à nouveau contre lui ».
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 10:54