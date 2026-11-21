Après l’US Open et le Rolex Paris Masters, Ben Shelton croi­sera à nouveau la route de Carlos Alcaraz, cette fois‐ci dans le dernier carré des ATP Finals.

Dans un entre­tien accordé à El Mundo, le quatrième joueur mondial a évoqué ses impres­sions sur cette troi­sième confron­ta­tion de l’année avec le septuple cham­pion en Grand Chelem.

« Je l’ai battu une fois et il m’a battu quatre fois. Il en faut donc encore un peu plus pour parler de riva­lité. J’ai énor­mé­ment de respect pour lui. J’adore les matchs que nous dispu­tons car c’est le joueur le plus spec­ta­cu­laire du circuit et, contre lui, les points sont vrai­ment passion­nants. Ce sera fantas­tique de jouer à nouveau contre lui ».