Alors qu’il présentait un bilan de 9 défaites en 12 matchs face à des joueurs du Top 10 en 2026 avant le début du Masters, Alexander Zverev a déjà bien amélioré ce bilan avec ses victoires contre Ben Shelton, Arthur Fils et Daniil Medvedev.
Et maintenant, le numéro 1 mondial a une finale contre Carlos Alcaraz pour conclure sa saison historique en beauté.
« Si Alexander Zverev bat Carlos Alcaraz et termine sa saison 2026 sur un troisième titre au Masters, il va fermer beaucoup de bouches. On en est encore très loin mais on a la finale tant attendue entre le n°1 mondial qui améliore nettement son bilan contre les Top 10 sur ces ATP Finals et le Prince du tennis, l’homme qui a de l’or dans la raquette, en quête d’un premier succès au tournoi des Maîtres », a parfaitement résumé Tennis Legend sur le réseau social X.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.