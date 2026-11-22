Alors qu’il présen­tait un bilan de 9 défaites en 12 matchs face à des joueurs du Top 10 en 2026 avant le début du Masters, Alexander Zverev a déjà bien amélioré ce bilan avec ses victoires contre Ben Shelton, Arthur Fils et Daniil Medvedev.

Et main­te­nant, le numéro 1 mondial a une finale contre Carlos Alcaraz pour conclure sa saison histo­rique en beauté.

Si Alexander Zverev bat Carlos Alcaraz et termine sa saison 2026 sur un troi­sième titre au Masters, il va fermer beau­coup de bouches.



On en est encore très loin mais on a la finale tant attendue entre le n°1 mondial qui améliore nette­ment son bilan contre les Top 10 sur ces ATP… pic.twitter.com/FWEMrAAUyc — Tennis Legend (@TennisLegende) November 21, 2026

« Si Alexander Zverev bat Carlos Alcaraz et termine sa saison 2026 sur un troi­sième titre au Masters, il va fermer beau­coup de bouches. On en est encore très loin mais on a la finale tant attendue entre le n°1 mondial qui améliore nette­ment son bilan contre les Top 10 sur ces ATP Finals et le Prince du tennis, l’homme qui a de l’or dans la raquette, en quête d’un premier succès au tournoi des Maîtres », a parfai­te­ment résumé Tennis Legend sur le réseau social X.