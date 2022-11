Invitée sur le plateau de Tennis Channel afin donner son avis sur plusieurs sujets et notam­ment à propos de la forme actuelle de Rafael Nadal qui va tenter de remporter pour la première fois de sa carrière le Masters, l’ac­tuelle 413e joueuse mondiale et ancienne 87e, Victoria Duval, s’est dite rassurée après avoir visionné les premiers entraî­ne­ments de l’Espagnol depuis son arrivée à Turin.

« il a vrai­ment un bon coup à jouer dans ce groupe (avec Auger‐Aliassime, Fritz et Ruud, ndlr). Je serais vrai­ment inquiète s’il était à Majorque en train de changer des couches, mais nous pouvons voir qu’il s’en­traîne et qu’il a l’air en pleine forme. C’est un homme de routine et je pense qu’il a une bonne chance de sortir de son groupe. »