Si Sinner décide de sourire, alors 2026 sera un feu d’artifice

Par Laurent Trupiano

C’est le temps des bilans et le moins que l’on puisse dire est que 2025 peut se résumer en deux prénoms Jannik et Carlos telle­ment ces deux cham­pions ont dominé la planète tennis cette saison encore davan­tage que la précédente.

C’est donc aussi le temps des bonnes réso­lu­tions pour 2026. 

Et si on estime à juste titre que Carlos nous a fait vibrer dans tous les sens du terme tant sur le court mais aussi en dehors, on aime­rait main­te­nant que Jannik, lesté de son histoire de dopage, puisse aussi se relaxer, sortir de sa « cara­pace » et nous montrer quelques émotions. 

Le tennis c’est sérieux mais c’est aussi un jeu, un sport, rien de plus. 

Il y a du Lendl dans Sinner et on a envie de dire que ce n’est pas bon signe

