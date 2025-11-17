C’est le temps des bilans et le moins que l’on puisse dire est que 2025 peut se résumer en deux prénoms Jannik et Carlos telle­ment ces deux cham­pions ont dominé la planète tennis cette saison encore davan­tage que la précédente.

C’est donc aussi le temps des bonnes réso­lu­tions pour 2026.

Et si on estime à juste titre que Carlos nous a fait vibrer dans tous les sens du terme tant sur le court mais aussi en dehors, on aime­rait main­te­nant que Jannik, lesté de son histoire de dopage, puisse aussi se relaxer, sortir de sa « cara­pace » et nous montrer quelques émotions.

Le tennis c’est sérieux mais c’est aussi un jeu, un sport, rien de plus.

Il y a du Lendl dans Sinner et on a envie de dire que ce n’est pas bon signe