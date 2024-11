Interrogé par nos confrères d’Ubitennis avant le début du Masters, le co‐entraîneur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, a bien voulu se prononcer sur les axes d’amé­lio­ra­tion de son joueur. Et selon lui, Jannik ne doit pas cher­cher à être un joueur qu’il n’est pas.

« Le mot le plus impor­tant, c’est l’équi­libre. Quand tout va bien, il faut essayer de déformer le moins possible, d’ap­porter quelque chose de nouveau. Par rapport à il y a deux ans, Jannik est plus complet, plus fort physi­que­ment, plus expé­ri­menté. Le plateau est presque prêt, et à ce niveau, les moindres détails manquent. Jannik ne sera jamais Alcaraz, son tennis est diffé­rent, mais il peut varier davan­tage son service, améliorer son slice de revers. Il a ajouté le slice en coup droit et peut mieux lire les moments du match. Les trois grands (Federer, Nadal, Djokovic) ont toujours évolué, il doit faire de même. Zverev, s’il se débloque et prend le dessus, deviendra un préten­dant. Cependant, je suis sûr que Jannik et Carlos reste­ront là pendant de nombreuses années. »