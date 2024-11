Devenu ce dimanche le premier joueur depuis Ivan Lendl en 1986 à remporter les ATP Finals sans concéder le moindre set, quelques mois après avoir permis à l’Italie de remporter ses deux premiers titres du Grand Chelem depuis 1976, Jannik Sinner a répondu avec humi­lité à la ques­tion suivante : « Pourriez‐vous vous définir, dans une pers­pec­tive future, comme le meilleur sportif de l’his­toire de l’Italie ? »

« Je ne suis pas d’ac­cord parce que j’ai 23 ans, on ne peut pas faire de compa­rai­sons avec d’autres athlètes qui ont réussi à faire des choses incroyables, je ne suis pas vrai­ment d’ac­cord avec ça. J’ai 23 ans et je n’ai fait qu’une seule saison, évidem­ment l’année d’avant était excel­lente aussi, cette année j’ai mis la barre plus haut, mais au final on ne parle que de quelques saisons. Il faudra voir comment se déroule toute sa carrière, on verra dans le futur », a tempéré l’ac­tuel numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Ubitennis.