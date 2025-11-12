Tombeur d’Alexander Zverev pour la cinquième fois de suite (6−4, 6–3), à l’occasion du deuxième match de poules du Masters, Jannik Sinner a décroché une 28e victoire consécutive sur dur indoor. Et comme toujours, il est resté très humble lors de l’interview sur le court.
« Je me souviens des victoires et des défaites. Des défaites, on apprend plus, bien sûr. Parce que vous serez plus prudent. Vous avez plus de temps pour réfléchir à ce que vous auriez pu faire différemment. Bien sûr, je me souviens aussi des grands moments, des bons moments. J’ai l’impression que tout est une question d’équilibre. Essayer de comprendre ce que je fais bien et où je dois encore travailler. C’est tout. En voyant le match d’aujourd’hui, on se dit qu’il faut jouer à 100 %. Les choses peuvent vite tourner autrement. Sascha a joué un super tennis aujourd’hui. Je suis très heureux de la façon dont j’ai géré aujourd’hui. C’était un match très serré. Donc je suis très heureux mais aussi très excité d’être en demi‐finales. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 22:52