Auteur d’une perfor­mance remar­quable ce mardi soir à Turin pour venir à bout de Novak Djokovic après plus de 3h de jeu, Jannik Sinner, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, s’est déjà projeté sur la prochaine rencontre face au Serbe qui pour­rait d’ailleurs très bien avoir lieu en finale du Masters, ce dimanche.

« Quand on voit Djokovic jouer, on pense à la perfec­tion, parce qu’il joue avec un équi­libre parfait. À 22 ans, je ne peux pas avoir toutes ces qualités, mais je peux m’amé­liorer. Aujourd’hui (mardi), il ne rate peut‐être plus des slice ou des volées qu’il ratait à 22 ans. Cela me fait comprendre que je peux améliorer certaines choses. Sur le plan tactique, nous avons apporté les amélio­ra­tions néces­saires. Maintenant, nous verrons comment se dérou­lera le prochain match contre lui. Ce sera une partie d’échecs, il chan­gera quelque chose, mais moi aussi, comme à chaque fois que je rencontre Alcaraz et Medvedev. »