Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, Jannik Sinner a assuré qu’il ne pensait pas au Grand Chelem calendaire (remporter les quatre Majeurs la même année), un exploit qu’aucun joueur n’a réalisé depuis Rod Laver en 1969.
« C’est une erreur de penser à cela. On y va toujours au jour le jour. On pense au Grand Chelem quand le moment arrive, mais il arrive à la fin de la saison. Au début de la saison, tu ne peux pas y penser, c’est une mauvaise approche du tennis. Le tennis est un jeu et nous devons nous amuser, on met toujours de l’énergie pour s’améliorer, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ce n’est qu’un jeu. Je vais aller en Australie et on verra comment ça se passe, exactement comme je le ferai dans les tournois suivants. Je n’y ai jamais pensé et je n’y penserai pas ».
Novak Djokovic était passé à un match de le faire en 2021, lorsque Daniil Medvedev l’avait battu en finale de l’US Open.
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 12:25