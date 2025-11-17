Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, Jannik Sinner a assuré qu’il ne pensait pas au Grand Chelem calen­daire (remporter les quatre Majeurs la même année), un exploit qu’aucun joueur n’a réalisé depuis Rod Laver en 1969.

« C’est une erreur de penser à cela. On y va toujours au jour le jour. On pense au Grand Chelem quand le moment arrive, mais il arrive à la fin de la saison. Au début de la saison, tu ne peux pas y penser, c’est une mauvaise approche du tennis. Le tennis est un jeu et nous devons nous amuser, on met toujours de l’énergie pour s’amé­liorer, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ce n’est qu’un jeu. Je vais aller en Australie et on verra comment ça se passe, exac­te­ment comme je le ferai dans les tour­nois suivants. Je n’y ai jamais pensé et je n’y penserai pas ».

Novak Djokovic était passé à un match de le faire en 2021, lorsque Daniil Medvedev l’avait battu en finale de l’US Open.