ATP - Finals

Sinner, après sa victoire en finale contre Alcaraz : « C’est une erreur de penser à cela. C’est une mauvaise approche du tennis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

624

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, Jannik Sinner a assuré qu’il ne pensait pas au Grand Chelem calen­daire (remporter les quatre Majeurs la même année), un exploit qu’aucun joueur n’a réalisé depuis Rod Laver en 1969. 

« C’est une erreur de penser à cela. On y va toujours au jour le jour. On pense au Grand Chelem quand le moment arrive, mais il arrive à la fin de la saison. Au début de la saison, tu ne peux pas y penser, c’est une mauvaise approche du tennis. Le tennis est un jeu et nous devons nous amuser, on met toujours de l’énergie pour s’amé­liorer, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ce n’est qu’un jeu. Je vais aller en Australie et on verra comment ça se passe, exac­te­ment comme je le ferai dans les tour­nois suivants. Je n’y ai jamais pensé et je n’y penserai pas ».

Novak Djokovic était passé à un match de le faire en 2021, lorsque Daniil Medvedev l’avait battu en finale de l’US Open. 

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 12:25

Laura Robson sur la défaite d'Alcaraz contre Sinner : « Il semblait clai­re­ment soucieux… »
Alcaraz (battu par Sinner, soutenu par le public) : « Le match le plus diffi­cile de ma carrière avec la foule était à Paris Bercy en 2021. Je ne l'ou­blierai jamais de toute ma vie »

