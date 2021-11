Pour son baptême du feu sur le Masters, Jannik Sinner s’en est très bien sorti en battant presque trop faci­le­ment Hubert Hurkacz devant un public acquis à sa cause. Cette victoire lui permet d’ailleurs d’en­granger 200 points supplé­men­taires au clas­se­ment ATP pour se hisser à la 10e place mondiale. À 20 ans, le jeune italien va donc terminer pour la première fois de sa carrière au sein du symbo­lique top 10.

« Cela signifie beau­coup d’être top 10. C’était l’un de mes objec­tifs à un moment donné de la saison, parce que je pensais vrai­ment que je pouvais le faire. Maintenant, bien sûr, j’ai eu de la chance d’être ici, mais d’un autre côté, j’ai fait une grande saison. J’ai gagné quatre titres, j’ai fait les finales d’un Masters 1000, quelques demi‐finales de 500. J’ai fait une grande saison. D’un autre côté, on veut toujours s’amé­liorer. Vous voulez toujours aller plus loin. C’est mon objectif prin­cipal, vous savez, essayer de grandir en tant que personne, en tant que joueur, et j’es­père que l’année prochaine sera une année diffé­rente pour que je puisse apprendre encore beau­coup, beau­coup de choses. »