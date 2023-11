Auteur d’une perfor­mance remar­quable et auto­ri­taire lors de son entrée en lice ce dimanche face à Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, qui évolue à domi­cile sur ce Masters de Turin, s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport avant son duel tant attendu face à Novak Djokovic ce mardi soir. Et visi­ble­ment, l’Italien a hâte d’y être.

« Djokovic va me dire où j’en suis. Je me suis senti plus proche cette année en demi‐finale à Wimbledon, malgré une défaite en trois sets, puis l’année dernière en quarts de finale, où nous nous sommes battus en cinq sets. Je suis impa­tient. Ce sont les matchs pour lesquels je m’entraîne tous les jours, ceux qui me mettent la pression. »