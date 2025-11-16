Alors qu’il joue à domicile à Turin et qu’il peut compter sur le soutien de nombreux fans italiens, Jannik Sinner ne jouera probablement pas devant ses parents ce dimanche en finale du Masters contre Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner rispondendo alla domanda se qualche suo familiare sarà presente domani per la finale :— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 15, 2025
« C’è qui mio fratello Mark, mentre papà e mamma non credo verranno. Hanno un po’ di cose da fare a casa… evidentemente quello è più importante ! » (ride, ndr) pic.twitter.com/rqR4BXpxwQ
« Mon frère Mark est là, mais je ne pense pas que mon père et ma mère viendront. Ils ont des choses à faire à la maison… apparemment, c’est plus important ! », a déclaré en riant le numéro 2 mondial.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 13:20