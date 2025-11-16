Alors qu’il joue à domi­cile à Turin et qu’il peut compter sur le soutien de nombreux fans italiens, Jannik Sinner ne jouera proba­ble­ment pas devant ses parents ce dimanche en finale du Masters contre Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner rispon­dendo alla domanda se qualche suo fami­liare sarà presente domani per la finale :



« C’è qui mio fratello Mark, mentre papà e mamma non credo verranno. Hanno un po’ di cose da fare a casa… eviden­te­mente quello è più impor­tante ! » (ride, ndr) pic.twitter.com/rqR4BXpxwQ — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 15, 2025

« Mon frère Mark est là, mais je ne pense pas que mon père et ma mère vien­dront. Ils ont des choses à faire à la maison… appa­rem­ment, c’est plus impor­tant ! », a déclaré en riant le numéro 2 mondial.