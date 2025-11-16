AccueilATPATP - FinalsSinner, avant sa finale contre Alcaraz : "Je ne pense pas que...
ATP - Finals

Sinner, avant sa finale contre Alcaraz : « Je ne pense pas que mes parents vien­dront car appa­rem­ment, ils ont des choses plus impor­tantes à faire à la maison »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

499

Alors qu’il joue à domi­cile à Turin et qu’il peut compter sur le soutien de nombreux fans italiens, Jannik Sinner ne jouera proba­ble­ment pas devant ses parents ce dimanche en finale du Masters contre Carlos Alcaraz. 

« Mon frère Mark est là, mais je ne pense pas que mon père et ma mère vien­dront. Ils ont des choses à faire à la maison… appa­rem­ment, c’est plus impor­tant ! », a déclaré en riant le numéro 2 mondial. 

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 13:20

Article précédent
Djokovic est sur le point de racheter un immense complexe, Mouratoglou a de quoi s’inquiéter…
Article suivant
Alcaraz, avant de retrouver Sinner : « Honnêtement, si j’af­fron­tais quel­qu’un d’autre en finale, cela ne me déran­ge­rait pas »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.